Кубок Испании: "Севилья" не сумела обыграть клуб третьего дивизиона

Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Севилья" на выезде довольствовалась лишь ничьей с клубом "Вильяновенсе", который выступает в третьем дивизионе. "Сельта" на своем поле упустила победу в матче с "Реалом Сосьедад". Счет открыл Яго Аспас, но в концовке встречи гостей спас Хуанми Хименес.

"Вильяновенсе" – "Севилья" - 0:0

"Севилья": Сориано, Алеиш Видаль, Ньяньон, Эскудеро, Борха Лассо (Мена, 77), Амаду, Промес, Меса, Нолито, Муриэль, Васкес.

"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:0)

Голы: Аспас, 58 - 1:0, Хуанми, 89 - 1:1

"Сельта": Бланко, Костас, Алонсо, Васкес, Араухо, Юльсагер, Йокушлу, Лоботка (Бельтран, 73), Систо (Браис Мендес, 46), Аспас, Эккерт (Мор, 46).

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Тео, Элустондо, Морено, Субельдия, Пардо (Ильярраменди, 75), Сурутуса, Янузай (Виллиан Жозе, 62), Ойарсабаль (Хуанми, 71), Сандро Рамирес.

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