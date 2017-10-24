Кубок Испании: "Севилья" разгромила "Картахену", "Малага" уступила "Нумансии"

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Кубок Испании: "Севилья" разгромила "Картахену", "Малага" уступила "Нумансии"

Завершились два первых матча 1/16 финала Кубка Испании. "Севилья" на выезде разобралась с "Картахеной", "Нумансия" дома была сильнее "Малаги".

"Нумансия" – "Малага" - 2:1 (0:1)
Голы: Ресио, 21 - 0:1, Начо, 90 - 1:1, Альберто, 90 - 2:1

"Нумансия": Мохамеди, Эльхесабаль, Кальво, Эчеберрия, Альберто, Ларреа (Перес, 78), Ньето (Матеу, 70), Начо, Фернандес, Ихинио Марин (Милья, 71), Валькарсе.

"Малага": Андрес Прието, Эрнандес, Мигель Анхель, Роблес, Бесс, Чеккини (Ролон, 68), Ресио, Гонсалес, Онтиверос (Росалес, 85), Хони Родригес (Мула, 76), Бастон.

"Картахена" – "Севилья" - 0:3 (0:2)
Голы: Сарабия, 25 - 0:1, Корреа, 35 - 0:2, Муриэль, 51 - 0:3

"Севилья": Сория, Лангле (Навас, 72), Кароль, Коршья, Гайс, Борха Лассо, Крон-Дели (Писарро, 60), Сарабия, Гансо, Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 46)

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