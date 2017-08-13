Кубок Италии: "Болонья" вылетела от "Читтаделлы" и другие результаты
В субботу в рамках 1/32 финала Кубка Италии состоялись тринадцать матчей.
"Болонья" - "Читтаделла" - 0:3
Голы: Куамо, 20 - 0:1, Паса, 43 - 0:2, Литтери, 45 - 0:3.
"Брешия" - "Пескара" - 1:3
Голы: Капоне, 30 - 0:1, Бизоли, 34 - 1:1, Дель Соле, 57 - 1:2, Дель Соле, 81 - 1:3.
"Беневенто" - "Перуджа" - 0:4
Голы: Черри 43 - 0:1, Черри, 70 - 0:2, Черри, 75 - 0:3, Эммануэлло, 88 - 0:4.
СПАЛ - "Ренате" - 1:0
Гол: Викари, 28 - 1:0.
"Порденоне" - "Лечче" - 3:2
Голы: Ди Пьяцца, 6 - 0:1, Ди Пьяцца, 48 - 0:2, Раффини, 80 - 1:2, Буррай, 83 (пенальти) - 2:2, Пароди, 89 - 3:2.
"Кьево" - "Асколи" - 2:1
Голы: Бирса, 27 - 1:0, Фавилли, 68 - 1:1, Каччаторе, 90 - 2:1.
"Кротоне" - "Пьяченца" - 2:1
Голы: Барберис, 18 - 1:0, Бини, 61 - 1:1, Чеккерини, 83 - 2:1.
"Сампдория" - "Фоджа" - 3:0
Голы: Баррето, 19 - 1:0, Капрари, 76 - 2:0, Ковнацки, 80 - 3:0.
"Сассуоло" - "Специя" - 2:0
Голы: Миссироли, 8 - 1:0, Берарди, 27 - 2:0.
"Удинезе" - "Фрозиноне" - 3:2
Голы: Теро, 29 - 1:0, Гори, 38 - 1:1, Лазанья, 63 - 2:1, Янкто, 72 - 3:1, Кривелло, 79 - 3:2.
"Бари" - "Кремонезе" - 2:1
Голы: Бригенти, 8 - 0:1, Сальцано, 29 - 1:1, Нене, 41 - 2:1.
"Карпи" - "Салернитана" - 3:3, по пенальти - 4:3
Голы: Минала, 2 - 0:1, Зито, 32 - 0:2, Малькоре, 70 (пенальти) - 1:2, Конкас, 79 - 2:2, Бокалон, 91 - 2:3, Н'Зола, 102 - 3:3.
"Кальяри" - "Палермо" - 1:1, по пенальти - 4:2
Голы: Жоао Педро, 45 - 1:0, Ла Гумина, 66 - 1:1.
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