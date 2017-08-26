Кубок Конфедераций будет заменен на клубный Супер Мундиаль
Кубок Конфедераций уже в 2021-м году будет заменен на клубный Супер Мундиаль, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в ФИФА уже начаты организационные работы по созданию нового турнира среди клубов. Проходить он будет каждые четыре года в начале лета, его первой хозяйкой станет Китай. Участие в нем будут принимать 24 клуба: 12 - из Европы, 5 - из Южной Америки, 2 - из Африки, 2 - из Азии и 2 - из Северной Америки. Решение по последнему участнику еще не принято.
Ожидается, что представительство Европы будет распределено следующим образом: 4 места достанутся последним победителям Лиги Чемпионов, еще 4 - последним финалистам турнира, а остальные вакантные позиции достанутся клубам с лучшим рейтингом.
Напомним, продолжается прием ставок на 3-й тур турнира прогнозистов. | soccernews.ru
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|О
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|Португалия
|3
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|Мексика
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|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
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|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
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|2
|Чили
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|5
|3
|Австралия
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