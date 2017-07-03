Кубок Конфедераций: главные итоги турнира

Подошел к концу традиционно пробный турнир перед Чемпионатом Мира Кубок Конфедераций. Со всей смелостью можно заявить, что праздник футбола в России действительно удался. Это отметили не только в руководстве ФИФА, но и без исключения все участвующие команды. Как и прогнозировалось, победителем стал явный фаворит сборная Германии, несмотря на то, что Йоахим Лев привез в основном молодых и не обстрелянных международными матчами на взрослом уровне игроков.

Лучшие матчи

Португалия – Мексика – 2:2. Так уж вышло, что самые интригующие матчи на Кубке Конфедераций выдали сборные Мексики и Португалии. Первый раз команды встретились уже в первом туре группового раунда, и тогда в драматической встрече победитель так и не был определен. На гол португальцев мексиканцы молниеносно отвечали своим результативным выстрелом. Ведь так на гол Куарежмы нашелся точный удар Чичарито, а мяч Соареша уже в компенсированное время покрыл Морено.

Португалия – Мексика – 2:1. Раунд номер два в противостоянии все тех же представителей Центральной Америки и действующих чемпионов Европы вышел не менее захватывающим, а на мое скромное усмотрение, лучшим на турнире. Матч за третье место – дуэль двух лузеров, проигравших ранее в полуфинале. Но в данном случае сборные боролись за "бронзу", как будто за "золото". По правде, Мексика уже готовилась праздновать, когда на первой добавленной минуте весь праздник "зеленым" испортил Пепе, переведя игру в овертайм. Серию послематчевых пенальти не хотел никто, в том числе и арбитр, который придумал пенальти в ворота мексиканцев, и как следствие, помог подопечным Сантуша завоевать призовое место. Кроме всего прочего, накал страстей на футбольном поле вылился в два удаления и понимание командами того, что они сделали все возможное, отдав на поле все свои силы.

Чили – Германия – 0:1. Ну и конечно, нельзя было не выделить главный матч турнира, в котором также хватало всего на свете. Импульсивные чилийцы так и не сумели сломить хладнокровных и терпеливых немцев, но своей атакующей игрой обаяли абсолютно всех. Обидный привоз подопечных Пицци на 20-й минуте первого тайма определил исход встречи. И как бы потом не старалась сборная Чили хотя бы перевести игру в овертайм – все, как горохом об стену. Германия грамотно оборонялась, а когда надо было по-настоящему спасал Тер Штеген.

Лучший гол

Бесспорно, самый красивый гол турнира записал на свой счет полузащитник сборной Мексики Марко Фабиан в полуфинальном матче против команды Германии. Правда, забитый мяч 27-летнего хавбека уже ничего не значил, ему суждено было быть лишь голом престижа. Потому как, к тому моменту мексиканцы уже проигрывали со счетом 3:0, а играть оставалось всего ничего. Фабиан, что называется, психанул и влепил с метров 40, послав сферу точно в "девятку". Вратаря в пропущенном голе винить очень сложно.

Худшие

Новая Зеландия. Худшими сборными турнира было бы логично назвать две команды, занявшие последнее место в своих группах. В этом смысле никаких сенсаций не произошло. Новая Зеландия заведомо считалась явным аутсайдером Кубка Конфедераций и только подтвердила свой статус. Да и попала она туда только потому, что сильнее сборных в Океании в принципе нет. Островитяне были поставщиком очков для всех соперников. В первом туре "все в белом" уступили хозяевам турнира россиянам, пропустив два мяча. Во втором матче они вынудили, как следует попотеть второй состав сборной Мексики и даже сумели отличиться голом, но набрать хотя бы очко в итоге не получилось. Ну а в третьем туре новозеландцы были четвертованы Португалией, потому как тем необходимо было, как можно больше забить в погоне за первой строчкой.

Камерун. Нельзя сказать, что Камерун был мальчиком для битья. Что победившие их чилийцы, что немцы вдоволь намучались. Но вот тут-то как раз возникает вопрос больше к тренерскому штабу чемпионов Африки. Могли ведь даже побороться за выход в плей-офф? Ресурс же есть. По ходу всего турнира у "неукротимых львов" была определенная проблема с реализацией. Больше всего в этой связи вспоминается матч против Австралии, но результат на табло – ничья, а посему всего одно очко в активе и последнее место в группе "В".

Открытия

Болельщики сборной Чили. Да уж, чилийцев в России запомнят очень надолго. Эти ребята из далекой страны обаяли и влюбили в себя практически всех, кто был причастен или просто следил за Кубком Конфедераций. Что на футбольном поле, что за его пределами южноамериканцы были лучшими и, действительно, устроили праздник. Многочисленные фанаты "Ла Роха" проделали нелегкий путь, чтобы поддержать свою национальную сборную, продемонстрировав свою неподкупную патриотичность, показав всем, как можно и нужно "болеть" футболом.

Удачные эксперименты Лёва. Йоахим Лёв – известный в футболе экспериментатор, но, кажется, даже его приятно удивил результат его же сборной. Опытный специалист под Кубок Конфедераций собрал в основном молодежь и футболистов с не очень богатым международным опытом, с целью их обкатать, дать возможность каждому проявить себя в преддверии Чемпионата Мира. Лёв ни в одном из матчей не выставил один и тот же стартовый состав. На групповой стадии он и вовсе постоянно менялся. Тем не менее, это не помешало Бундестим выиграть трофей – что, конечно, очень восхищает, несмотря на все понимание того, что немцы всегда сильны.

Разочарования

Станислав Черчесов. Вот, честное слово, какие-то большие разочарования минувшего Кубка Конфедераций выделить сложно. В принципе, все прошло так, как и должно было быть. Все команды завершили турнир на своих местах. Правда, небольшой осадок остался в разрезе "главный тренер-команда" применительно к сборной России. В том, что россияне не вышли из группы - нет ничего сенсационного, но вот целый ряд решений главнокомандующего остаются до сих пор непонятными.

Все началось еще до Кубка Конфедераций, когда в список 23-х по непонятным причинам не были включены Дзюба, Кокорин, Шатов или тот же Дзагоев. Дополнительные вопросы уже накопились по ходу турнира. Например, почему в матче с Португалией Россия вышла играть чуть ли не в шесть защитников и с одним Смоловым на острие, и что делал в старте Шишкин на позиции центрального полузащитника? Также неясно, почему в решающем поединке против Мексики вышел Бухаров, когда есть Полоз или тот же Миранчук?

Все эти вопросы не имели бы права на существования, будь бы результатом выход в плей-офф, но этого не случилось, поэтому все "в минус".

Символическая сборная

Вратарь: Кладио Браво (Чили)

Защита: Маурисио Исла (Чили), Пепе (Португалия), Шкодран Мустафи (Германия), Йонас Хектор (Германия)

Полузащита: Леон Горецка (Германия), Артуро Видаль (Чили), Юлиан Дракслер (Германия), Йосуа Киммих (Германия)

Нападение: Криштиану Роналду (Португалия), Тимо Вернер (Германия)

Богдан Архипенко

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