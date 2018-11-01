Кубок Короля: "Спортинг" на своем поле обыграл "Эйбар"

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Кубок Короля: "Спортинг" на своем поле обыграл "Эйбар"

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Спортинг" (Хихон) обыграл "Эйбар" . 

"Спортинг" - "Эйбар" - 2:0.

Голы: Джурджевич, 54 - 1:0, Манзамби, 86 - 2:0.

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис (Оливейра, 35), Бигас, Калавера (Арбилья, 8), Кукурелья, Диоп (Хоан Хордан, 45), Альварес, Шарлес, Пере Милья, Эрвиас, Кардона.

Ответная игра состоится 5 декабря в 20.00 (мск)

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