Кубок Лиги: "Челси" разгромил "Барнсли", "Арсенал" выбил "Лестер"
Представляем результаты матчей 3-го квалификационного раунда Кубка английской лиги.
"Челси" - "Барнсли" 6:0
Голы: Абрахам, 19 - 1:0, Хавертц, 28 - 2:0, Баркли, 49 - 3:0, Хавертц, 55 - 4:0, Хавертц, 65 - 5:0, Жиру, 83 - 6:0
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Эмерсон, Томори, Тиаго Силва (Зума, 61), Ковачич, Баркли, Хавертц (Чилуэлл, 66), Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 72).
"Барнсли": Коллинз, Уильямс, Золльбауэр, Хальме, Людевиг, Моуэтт, Ритцмайер (Одуор, 57), Фризер (Чаплин, 57), Стайлз, Шмидт, Вудроу (Томас, 46).
"Лестер" - "Арсенал" 0:2
Голы: Фукс (аг), 57 - 0:1, Нкетиа, 90 - 0:2
"Лестер": Уорд, Томас, Морган, Фукс, Амарти, Дьюзбери-Холл (Перес, 76), Олбрайтон, Мэддисон (Прат, 72), Грэй, Чоудури, Ихеаначо.
"Арсенал": Лено, Колашинац, Давид Луиз, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Сака (Бельерин, 87), Уиллок (Себальос, 78), Пепе, Эль-Ненни, Нелсон (Виллиан, 72), Нкетиа.
"Флитвуд Таун" - "Эвертон" 2:5
Голы: Ришарлисон, 22 - 0:1, Ришарлисон,34 - 0:2, Даффи, 48 - 1:2, Ивоби, 49 - 1:3, Кэмпс, 58 - 2:3, Бернард, 73 - 2:4, Кин, 90 - 2:5
"Флитвуд Таун": Кэрнс, Бойс, Эндрю, Стаббс (Даффи, 46), Кэмпс, Коуттс (Матете, 75), Уэлан, Моррис, Эванс (Сондерс, 75), Бернс, Хилл.
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кенни, Кин, Нкунку, Делф (Дэвис, 62), Ивоби, Бернард, Сигурдссон, Ришарлисон (Кин, 76), Кэлверт-Льюин (Гордон, 46).
"Моркэм" - "Ньюкасл" 0:7
Голы: Жоэлинтон, 5 - 0:1, Альмирон, 20 - 0:2, Мерфи, 27 - 0:3, Жоэлинтон, 31 - 0:4, Хэйден, 45 - 0:5, Ласселс, 51 - 0:6, Лэйвел (аг), 90 - 0:7
"Моркэм": Хэлстид, Хендри, Дэвис, Лэйвел, Меллор, О`Салливан, Диагурага, Уилдиг, Стоктон (Макалинден, 58), Карлос (Филлипс, 35), Слю (Куни, 70).
"Ньюкасл": Гиллеспи, Ласселс, Йедлин, Крафт, Ритчи, Хэйден (Барлейзер, 62), Лонгстафф, Альмирон (Кэрролл, 62), Мерфи, Кларк (Фрэйзер, 46), Жоэлинтон.
Удаление: Диагурага (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18