Кубок Лиги: "Челси" разгромил "Барнсли", "Арсенал" выбил "Лестер"

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Кубок Лиги: "Челси" разгромил "Барнсли", "Арсенал" выбил "Лестер"

Представляем результаты матчей 3-го квалификационного раунда Кубка английской лиги.

"Челси" - "Барнсли" 6:0

Голы: Абрахам, 19 - 1:0, Хавертц, 28 - 2:0, Баркли, 49 - 3:0, Хавертц, 55 - 4:0, Хавертц, 65 - 5:0, Жиру, 83 - 6:0

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Эмерсон, Томори, Тиаго Силва (Зума, 61), Ковачич, Баркли, Хавертц (Чилуэлл, 66), Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 72).

"Барнсли": Коллинз, Уильямс, Золльбауэр, Хальме, Людевиг, Моуэтт, Ритцмайер (Одуор, 57), Фризер (Чаплин, 57), Стайлз, Шмидт, Вудроу (Томас, 46).


"Лестер" - "Арсенал" 0:2

Голы: Фукс (аг), 57 - 0:1, Нкетиа, 90 - 0:2

"Лестер": Уорд, Томас, Морган, Фукс, Амарти, Дьюзбери-Холл (Перес, 76), Олбрайтон, Мэддисон (Прат, 72), Грэй, Чоудури, Ихеаначо.

"Арсенал": Лено, Колашинац, Давид Луиз, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Сака (Бельерин, 87), Уиллок (Себальос, 78), Пепе, Эль-Ненни, Нелсон (Виллиан, 72), Нкетиа.


"Флитвуд Таун" - "Эвертон" 2:5

Голы: Ришарлисон, 22 - 0:1, Ришарлисон,34 - 0:2, Даффи, 48 - 1:2, Ивоби, 49 - 1:3, Кэмпс, 58 - 2:3, Бернард, 73 - 2:4, Кин, 90 - 2:5

"Флитвуд Таун": Кэрнс, Бойс, Эндрю, Стаббс (Даффи, 46), Кэмпс, Коуттс (Матете, 75), Уэлан, Моррис, Эванс (Сондерс, 75), Бернс, Хилл.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кенни, Кин, Нкунку, Делф (Дэвис, 62), Ивоби, Бернард, Сигурдссон, Ришарлисон (Кин, 76), Кэлверт-Льюин (Гордон, 46).


"Моркэм" - "Ньюкасл" 0:7

Голы: Жоэлинтон, 5 - 0:1, Альмирон, 20 - 0:2, Мерфи, 27 - 0:3, Жоэлинтон, 31 - 0:4, Хэйден, 45 - 0:5, Ласселс, 51 - 0:6, Лэйвел (аг), 90 - 0:7

"Моркэм": Хэлстид, Хендри, Дэвис, Лэйвел, Меллор, О`Салливан, Диагурага, Уилдиг, Стоктон (Макалинден, 58), Карлос (Филлипс, 35), Слю (Куни, 70).

"Ньюкасл": Гиллеспи, Ласселс, Йедлин, Крафт, Ритчи, Хэйден (Барлейзер, 62), Лонгстафф, Альмирон (Кэрролл, 62), Мерфи, Кларк (Фрэйзер, 46), Жоэлинтон.

Удаление: Диагурага (33).

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