Кубок Лиги - единственный английский трофей, который не выигрывал Венгер

В ответном полуфинальном матче Кубка Лиги "Арсенал" дома сыграет с "Челси".

Стоит отметить, что Кубок Лиги является единственным английским трофеем, который еще не выигрывал наставник "канониров" Арсен Венгер.

Ранее французский специалист трижды становился чемпионом Англии, а также по семь раз побеждал в Кубке и Суперкубке Англии.

Не пропустите: Попытка номер пять: "Арсенал" и "Челси" разыграют путевку в финал Кубка Лиги. | http://soccernews.ru