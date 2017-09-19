Кубок Лиги: "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" и "Мидлсбро" идут дальше
Представляем результаты 3-го раунда Кубка Лиги.
"Тоттенхэм" – "Барнсли" 1:0
Гол: Алли, 65 - 1:0
"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Вертонген, Фойт, Уокер-Питерс, Сиссоко, Дембеле (Дайер, 79), Алли, Уинкс, Льоренте (Нкуду, 67), Сон Хын Мин.
"Барнсли": Дэвис, Линдси, Маккарти, Фрайерс, Макдоналд, Берд, Поттс (Монкур, 71), Барнс (Хэммилл, 71), Уильямс (Брэдшоу, 79), Хеджес, Угбо.
"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд" 1:0
Гол: Сако, 13 - 1:0
"Кристал Пэлас": Сперони, Сако (Дилэйни, 70), Томкинс, ван Анхолт, Ридевалд (Кабай, 80), Таунсенд, Шлупп (Суаре, 46), Ли Чун Юн, Миливоевич, Сако, Келли.
"Хаддерсфилд": Коулмэн, Крэйни, Мэлоун, Хадерджонай, Хефеле, Биллинг, Хогг (Уайтхэд, 70), Лолли, Инс (Муй, 69), Качунга, ван Ла Парра.
Предупреждения: Томкинс (36), Сако (69).
"Вест Хэм" – "Болтон" 3:0
Голы: Огбонна, 4 - 1:0, Сако, 31 - 2:0, Масуаку, 90 - 3:0
"Вест Хэм": Адриан, Байрэм, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл (Кина, 77), Куяте, Арнаутович, Хакшабанович (Холланд, 62), Айю, Сако (Эрнандес, 70).
"Болтон": Ховард, Робинсон, Биверс, Тэйлор, Нун (Иринг, 71), Мораиш, Прэтли, Кинг (Армстронг, 80), Ле Фондр, Уилбрэм.
Предупреждения: Тэйлор (43), Холланд (87).
"Астон Вилла" – "Мидлсбро" 0:2
Голы: Бэмфорд (пен), 58 - 0:1, Бэмфорд, 67 - 0:2
"Астон Вилла": Стир, Хаттон, де Лат, Элфик, Самба, Дойл-Хэйс, Лэнсбери (Маккормак, 41), Бьярнасон, Онома (Тэйлор, 81), Хоган (Лайден, 63), О`Хэр.
"Мидлсбро": Константопулос, Айяла, Френд, Гибсон (Фрай, 46), Робертс, Тавернье, Форшоу, Уинг (Даунинг, 63), Хаусон, Флетчер (Миллер, 82), Бэмфорд.
Предупреждения: Элфик (17), Хаусон (72).
Удаление: Элфик (58).
"Бристоль Сити" – "Сток Сити" 2:0
Голы: Дьедиу, 50 - 1:0, Тэйлор, 60 - 2:0
"Бристоль Сити": Стил, Флинт, Магнуссон, Вайнер, Элиассон (Брайен, 80), Пэк, Браунхилл, Хегелер, О`Дода, Дьедиу (Рид, 82), Тэйлор (Смит, 87).
"Сток Сити": Грант, Зума, Мартинс Инди, Джонсон, Виммер, Флетчер, Адам (Шакири, 74), Собхи, Таймон (Берахино, 46), Шупо-Мотинг, Крауч (Диуф, 81).
Предупреждения: Мартинс Инди (24), Флетчер (45), Адам (64).
"Брентфорд" – "Норвич" 1:3
Голы: Вранчич (пен), 10 - 0:1, Вранчич, 51 - 0:2, Мерфи, 68 - 0:3, Кларк, 90 - 1:3
"Брентфорд": Дэниэлс, Барбе, Мипэм, Хацитеодоридис, Кларк, Макикран, Йеннарис, Мокоджо, Йозефзон (Дальсгор, 70), Мопе (Шайбу, 54), Арчибалд (Уоткинс, 53).
"Норвич": Ганн, Хазбенд, Пинту, Циммерманн, Клозе (Франке, 82), Хулахан, Рид, Уоткинс, Трибулл (Штиперманн, 73), Мерфи (Вилдсхут, 76), Вранчич.
Предупреждения: Барбе (15), Уоткинс (31), Циммерманн (55), Хулахан (60).
"Рединг" – "Суонси" 0:2
Голы: Моусон, 52 - 0:1, Айю, 83 - 0:2
"Рединг": Яаккола, Мур, Илори, Гантер, Обита (Блэккетт, 62), Беренс, Свифт (Келли, 55), Попа (Бедварссон, 74), Бакуна, Клемент, Эванс.
"Суонси": Нордфельдт, ван дер Хорн, Ольссон, Ранхель, Моусон, Фер, Меса, Раутледж (Айю, 62), Саншеш, Нарсинх (Фернандес, 70), Бони (Абрахам, 81).
Предупреждения: Бакуна (42), Ольссон (56).
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