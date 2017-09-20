Кубок лиги: "Вест Бромвич" попробует удивить грозный "Манчестер Сити"
"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Хоторнс" (Вест Бромвич)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Майкл Джонс
Программа второго дня третьего раунда Кубка английской лиги будет представлена рядом интересных противостояний, среди которых особняком можно выделить матч между двумя представителями Премьер-Лиги "Вест Бромвичем" и "Манчестер Сити". "Горожане" четыре раза триумфовали во втором по значимости кубковом соревновании на Туманном Альбионе, два из которых были совсем недавно, а именно в 2014 и 2016 годах. Более скромные "дрозды" имеют в своей копилке всего один трофей, завоеванный еще в золотое для них время – в 1965 году.
Подопечные Пепа Гвардиолы только стартуют с третьего раунда этого соревнования, в то время, как команда Тони Пьюлиса начала свой путь со второго тура, где успешно справились с "Аккрингтоном". Манкунианцы нынче пребывают в великолепной форме, чем наводят ужас на своих соперников. Подумать только, "голубые" в последних трех матчах, которые, кстати, проводились в разных турнирах, в ворота своих оппонентов отправили 15 голов. Естественно, в поединке с "дроздами" испанский специалист применит серьезную ротацию, а свой шанс проявить себя, очевидно, получат уже слегка позабытые Яя Туре, Илкай Гюндоган, Эльяким Мангаля и другие.
"Вест Бромвич" неплохо начал сезон, выиграв две подряд встречи с присущим им счетом 1:0. Но затем пошел спад в виде домашних ничьих со "Стоком" и "Вест Хэмом" и выездного поражения от "Брайтона". Тем не менее, учитывая нрав "мешков", традиционную непредсказуемость результатов Кубка и домашнее поле, можно с уверенностью сказать, что не все так однозначно в этом поединке.
Интересные факты противостояния "Вест Бромвича" и "Манчсетер Сити":
"Вест Бромвич" четырежды встречался с "Манчестер Сити" в рамках Кубка лиги, включая финальную схватку в 1970 году, когда "горожане" отпраздновали победу со счетом 2:1.
Тем не менее, последняя встреча "дроздов" и "голубых", состоявшаяся в 2010 году завершилась викторией "Вест Брома" на "Хоторнс".
"Манчестер Сити" непременно выходил в четвертый раунд Кубка лиги в каждом из последних четырех сезонов, при этом дважды в 2014 и 2016 годах став обладателем трофея.
В последний раз главный тренер "мешков" Тони Пьюлис доходил до четвертого раунда вместе со "Сток Сити" в 2011 году.
Ориентировочные составы на игру:
Вест Бром: Майхилл, Ньом, Маколи, Хегази, Брант, Крыховьяк, Якоб, Леко, Филд, Макклин, Робсон-Кану
Ман Сити: Браво, Данило, Компани, Мангаля, Менди, Гюндоган, Яя Туре, Давид Силва, Фоден, Сане, Жезус
Прогноз на матч "Вест Бромвич" – "Манчсетер Сити":
Кубок лиги – турнир, который частенько преподносит сюрпризы в виде сенсаций. Но букмекеры глядя на результаты последних матчей "Манчестер Сити" не считают, что у "Вест Бромвича" есть шанс. Потому как на победу манкунианцев выставлен коэффициент 1.36, а на викторию "дроздов" 8.0.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Лестер" - "Ливерпуль" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду возвращается! "Реал" с португальцем в составе встречает "Бетис"
-
Пора уходить в отрыв: "Ювентус" принимает "Фиорентину"
-
Десять матчей без побед: "Атлетик" постарается взять верх над "Атлетико" спустя четыре года
-
В надежде на первую гостевую победу: "Спартак" встретится с "Кубанью" в Кубке России
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Сан-Паулу", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
За отставку Бартомеу с поста президента "Барселоны" собрано 10 тысяч подписей
-
"Интер" хочет вернуть в Европу Алекса Тейшейру
-
"Милан" нацелился на игрока сборной Германии
-
В сборной Испании рассчитывают на Диего Косту, но только, если тот будет играть
-
"Шальке" ждет, чтобы Горетцка определился со своим будущим
-
Отступные за Бензема выросли до миллиарда евро
-
Защитник "Краснодара" Рамирес не будет смотреть ЧМ-2018, если туда не пробьется сборная Эквадора
-
Ферманн: "Если бы у нас получилось, то игра с "Баварией" потекла бы в совершенно другом русле"
-
Бензема продлил соглашение с "Реалом"
-
Тренер "Бетиса": "Нынешний "Реал" вполне можно сравнивать с лучшей "Барселоной" Гвардиолы"
-
Моуринью объяснил, почему не играет Каррик
-
Груич: "Нужно сосредоточиться на других трофеях"
-
Семеду: "За Месси шикарно наблюдать"
-
Из-за несостоявшегося трансфера Мюллера в "Ливерпуль", Коутиньо не перешел в "Барселону"
-
Тейшейра может оказаться в "Интере"
-
Обамеянг готов бороться за звание лучшего бомбардира Бундеслиги
-
Президент "Интера" Тохир хочет продать свои акции
-
Матч с "Бертон Альбион" пропустят четыре футболиста основы "МЮ"
-
Озил готов вернуться на поле
-
Вальверде: "Я подумал, что перерыв в игре скажется на Суаресе неплохо"