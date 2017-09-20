Кубок лиги: "Вест Бромвич" попробует удивить грозный "Манчестер Сити"

"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Хоторнс" (Вест Бромвич)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Майкл Джонс

Программа второго дня третьего раунда Кубка английской лиги будет представлена рядом интересных противостояний, среди которых особняком можно выделить матч между двумя представителями Премьер-Лиги "Вест Бромвичем" и "Манчестер Сити". "Горожане" четыре раза триумфовали во втором по значимости кубковом соревновании на Туманном Альбионе, два из которых были совсем недавно, а именно в 2014 и 2016 годах. Более скромные "дрозды" имеют в своей копилке всего один трофей, завоеванный еще в золотое для них время – в 1965 году.

Подопечные Пепа Гвардиолы только стартуют с третьего раунда этого соревнования, в то время, как команда Тони Пьюлиса начала свой путь со второго тура, где успешно справились с "Аккрингтоном". Манкунианцы нынче пребывают в великолепной форме, чем наводят ужас на своих соперников. Подумать только, "голубые" в последних трех матчах, которые, кстати, проводились в разных турнирах, в ворота своих оппонентов отправили 15 голов. Естественно, в поединке с "дроздами" испанский специалист применит серьезную ротацию, а свой шанс проявить себя, очевидно, получат уже слегка позабытые Яя Туре, Илкай Гюндоган, Эльяким Мангаля и другие.

"Вест Бромвич" неплохо начал сезон, выиграв две подряд встречи с присущим им счетом 1:0. Но затем пошел спад в виде домашних ничьих со "Стоком" и "Вест Хэмом" и выездного поражения от "Брайтона". Тем не менее, учитывая нрав "мешков", традиционную непредсказуемость результатов Кубка и домашнее поле, можно с уверенностью сказать, что не все так однозначно в этом поединке.

Интересные факты противостояния "Вест Бромвича" и "Манчсетер Сити":

"Вест Бромвич" четырежды встречался с "Манчестер Сити" в рамках Кубка лиги, включая финальную схватку в 1970 году, когда "горожане" отпраздновали победу со счетом 2:1.

Тем не менее, последняя встреча "дроздов" и "голубых", состоявшаяся в 2010 году завершилась викторией "Вест Брома" на "Хоторнс".

"Манчестер Сити" непременно выходил в четвертый раунд Кубка лиги в каждом из последних четырех сезонов, при этом дважды в 2014 и 2016 годах став обладателем трофея.

В последний раз главный тренер "мешков" Тони Пьюлис доходил до четвертого раунда вместе со "Сток Сити" в 2011 году.

Ориентировочные составы на игру:

Вест Бром: Майхилл, Ньом, Маколи, Хегази, Брант, Крыховьяк, Якоб, Леко, Филд, Макклин, Робсон-Кану

Ман Сити: Браво, Данило, Компани, Мангаля, Менди, Гюндоган, Яя Туре, Давид Силва, Фоден, Сане, Жезус

Прогноз на матч "Вест Бромвич" – "Манчсетер Сити":

Кубок лиги – турнир, который частенько преподносит сюрпризы в виде сенсаций. Но букмекеры глядя на результаты последних матчей "Манчестер Сити" не считают, что у "Вест Бромвича" есть шанс. Потому как на победу манкунианцев выставлен коэффициент 1.36, а на викторию "дроздов" 8.0.

Богдан Архипенко

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