Кубок "Матч Премьер" могут расширить в 2020 году

В следующем году число участников Кубка "Матч Премьер" могут увеличить с четырёх до шести, сообщают "Известия".

По информации источника, организаторы турнира довольны проведением соревнования в Катаре и теперь хотят не только сделать его ежегодным, но и расширить.

Напомним, что в 2019 году за трофей боролись "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов". Победителем стали "красно-белые".

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