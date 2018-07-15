Кубок Мира прибыл в "Лужники"

Кубок Мира был доставлен на стадион "Лужники", где сегодня пройдет финальный матч Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

Матч начнется в 18:00 мск.

Победитель и станет новым владельцем трофея.

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