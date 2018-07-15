Кубок Мира прибыл в "Лужники"

1 Теги францияхорватия

Кубок Мира прибыл в "Лужники"

Кубок Мира был доставлен на стадион "Лужники", где сегодня пройдет финальный матч Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

Матч начнется в 18:00 мск.

Победитель и станет новым владельцем трофея.

Не пропустите: Сборная Франции провела тренировку перед финалом ЧМ-2018: фото. | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

вот чтобы украли хохма была бы

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов