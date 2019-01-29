Кубок наш: "Спартак" празднует победу в турнире Кубок "Матч Премьер"

"Спартак" в инстаграме опубликовал фотографии, посвященные победному матчу с "Локомотивом". Красно-белые выиграли турнир, одержав победу во всех трех встречах.

"Кубок наш!!!" - написали в инстаграме "Спартака".

"Спартак" занимает 3 строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 баллов.

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