Кубок наш: "Спартак" празднует победу в турнире Кубок "Матч Премьер"

Теги спартак москвалокомотив москва

Кубок наш: "Спартак" празднует победу в турнире Кубок "Матч Премьер"

"Спартак" в инстаграме опубликовал фотографии, посвященные победному матчу с "Локомотивом". Красно-белые выиграли турнир, одержав победу во всех трех встречах.

"Кубок наш!!!" - написали в инстаграме "Спартака".

"Спартак" занимает 3 строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 баллов.  

Не пропустите: Два игрока "Реала" стали авторами лучших голов 21-го тура Примеры. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" - "Лестер": анонс и прогноз матча 24 тура АПЛ

"Ливерпуль" - "Лестер": анонс и прогноз матча 24 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов