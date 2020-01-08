Кубок Париматч Премьер не будет перенесен из-за сложной ситуации на ближнем Востоке

Журналист Иван Карпов сообщил, что Кубок Париматч Премьер не будет перенесен из Катара, несмотря на непростую политическую обстановку на ближнем Востоке.

"По моей информации, вариант с изменением места проведения Кубка Париматч Премьер или его отменой из соображений безопасности даже не обсуждался. Уверен, все будет ок!" – написал Карпов в своем Telegram-канале.

Турнир состоится с 1 по 9 февраля. В нем сыграют московские "Локомотив" и "Спартак", сербский "Партизан" и "Ростов".

Напомним, что несколько дней назад США нанесли удар по территории Ирана, в результате чего был убит генерал Касем Сулеймани. В ответ на это иранцы обстреляли две американских военных базы в Ираке.

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