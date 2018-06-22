Кубок России поменяет формат со следующего сезона

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Кубок России поменяет формат со следующего сезона

Кубок России будет реформирован со следующего сезона, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, четвертьфиналы и полуфиналы будут разыграны в двухраундовых поединках - дома и в гостях.

Финал по-прежнему будет проводиться из одного матча.

За это нововведение проголосовали восемь представителей Премьер-лиге, четыре были против, остальные воздержались.

Не пропустите: В первом туре РФПЛ "Спартак" сыграет с "Оренбургом", ЦСКА - с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru

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