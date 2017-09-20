Кубок России: "Томь" выбивает "Краснодар" и другие результаты

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Кубок России: "Томь" выбивает "Краснодар" и другие результаты

Состоялся ряд матчей 1/16 Кубка России. Не обошлось без неожиданных результатов. Так, турнир уже покинули "Краснодар" и "Урал".

"Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург) - 3:0

Голы: Фатихов, 8 (1:0). Безлихотнов, 44 (2:0). Крамаренко, 56 (3:0).

"Оренбург" - "Рубин" (Казань) - 0:2

Голы: Сорокин, 29 (0:1). Лестьенн, 90+4 (0:2).

"Томь" (Томск) - "Краснодар" - 2:1 

Голы: Деобальд, 24 (1:0). Мамаев, 31 - с пенальти (1:1). Соболев, 45 (2:1).

"Тамбов" (Тамбов) – "Арсенал" (Тула) – 1:0 

Гол: Скворцов, 90 (1:0).

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 

Голы: Гордиенко, 20 (1:0). Маляка, 68 (2:0).

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