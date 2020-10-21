Кубок России: все результаты 21 октября
Завершились девять матчей заключительного тура группового этапа Кубка России.
"Велес" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:3 (0:0)
Голы: Максименко, 54 - 1:0, Бикфалви, 85 (с пенальти) - 1:1, Бикфалви, 89 - 1:2, Бикфалви, 90+4 - 1:3.
"Текстильщик" (Иваново) - "Арсенал" (Тула) - 0:0, по пенальти - 3:4.
"Енисей" (Красноярск) - "Спартак" (Москва) - 1:0 (0:0)
Гол: Лескано, 47 - 1:0.
"Динамо" (Брянск) - "Тамбов" (Тамбов) - 0:2 (0:1)
Голы: Онугха, 11 - 0:1, Шахов, 85 - 0:2.
"Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Химки" (Химки) - 1:1 (0:0), по пенальти - 9:10.
Голы: Ставпец, 51 - 1:0, Конате, 74 - 1:1.
"Оренбург" - "Сочи" - 1:1 (1:1), по пенальти - 2:4
Голы: Юсупов, 20 - 1:0, Дуганджич, 31 (с пенальти) - 1:1.
"Крылья Советов" (Самара) - "Ротор" (Волгоград) - 3:0 (2:0)
Голы: Комбаров, 33 - 1:0, Цыпченко, 44 - 2:0, Голенков, 79 - 3:0.
"Шинник" (Ярославль) - "Ахмат" (Грозный) - 1:1 (0:0), по пенальти - 3:4
Голы: Альсултанов, 54 - 0:1, Евсеев, 90+3 - 1:1.
"Чертаново" (Москва) - "Уфа" - 0:4 (0:1)
Голы: Жамалетдинов, 9 - 0:1, Сысуев, 58 - 0:2, Кротов, 69 - 0:3, Андрич, 78 - 0:4.
Не пропустите: СМИ: Начиная с 13-го тура матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей. | http://soccernews.ru
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