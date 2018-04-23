Кучаев: "ЦСКА пока рано задумываться о Лиге Чемпионов"

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев подвел итог вчерашнему матчу своей команды против "Краснодара".

"Пока рано задумываться и мечтать о Лиге Чемпионов. Для нас важна каждая победа. Мы идем от матча к матчу и не задумываемся о том, что будет. Я не считаю матчи, просто стараюсь играть. Не люблю оценивать свою игру. Всегда можно лучше, и прошедший матч не исключение.

Болельщики - один из главных факторов нашей победы. Когда мы пропустили, они продолжали нас поддерживать, гнали вперtд и помогли создать перелом в матче", - цитирует 20-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, матч между ЦСКА и "Краснодаром" завершился со счетом 2:1. | soccernews.ru