Кучаев - о Влашиче: "У него много решает еще и психология. Не переживает вообще"
Хавбек ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что думает об игре полузащитника "армейцев" Николы Влашича.
"Про данные я ничего не скажу нового: быстрый, резкий, удар отличный. У Никса много решает еще и психология. Не переживает вообще, максимально уверен в себе. С кем бы ни играл, настрой на сто процентов.
Это усталость, наверное. Интенсивный график, он выкладывается. Но если трансфер произойдет, ЦСКА на этом не закончится. У нас еще много сильных игроков.
Командной игрой можно многого достичь. Понятно, что когда есть игрок такого уровня, намного легче. Но необязательно иметь супериндивидуалиста, общими усилиями это закрывается", - цитирует Кучаева Sports.ru.
В этом сезоне Влашич в 6 матчах РПЛ забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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