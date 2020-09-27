Кучаев - о Влашиче: "У него много решает еще и психология. Не переживает вообще"

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Кучаев - о Влашиче: "У него много решает еще и психология. Не переживает вообще"

Хавбек ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что думает об игре полузащитника "армейцев" Николы Влашича.

"Про данные я ничего не скажу нового: быстрый, резкий, удар отличный. У Никса много решает еще и психология. Не переживает вообще, максимально уверен в себе. С кем бы ни играл, настрой на сто процентов.

Это усталость, наверное. Интенсивный график, он выкладывается. Но если трансфер произойдет, ЦСКА на этом не закончится. У нас еще много сильных игроков.

Командной игрой можно многого достичь. Понятно, что когда есть игрок такого уровня, намного легче. Но необязательно иметь супериндивидуалиста, общими усилиями это закрывается", - цитирует Кучаева Sports.ru.

В этом сезоне Влашич в 6 матчах РПЛ забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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