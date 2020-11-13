Кучаев прокомментировал свой дебют за сборную России

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями после дебютного матча в составе сборной России.

Напомним, что 22-летний футболист впервые сыграл за национальную команду в товарищеской встрече с Молдовой (0:0).

"Особо не волновался. Всё-таки уже есть определённый опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодёжную сборную. Понятно, что главная команда страны - это огромная ответственность и серьёзный уровень, но был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу. Будем надеяться, что выиграть получится уже в следующем матче", - сказал Кучаев.

В воскресенье россияне сыграют на выезде с Турцией в рамках Лиги Наций.

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