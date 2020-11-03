Кучаев прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями в связи с первым приглашением в сборную России.
"Скорее удивился, чем ждал вызова, потому что вряд ли я могу ждать этого. Ещё ни разу со Станиславом Черчесовым не общался", - сказал Кучаев.
22-летний хавбек в текущем сезоне забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 встречах в составе ЦСКА.
В ноябре сборная России проведёт товарищеский матч с Молдовой, а также сыграет с Турцией и Сербией в Лиге Наций.
Не пропустите: Черчесов объяснил, почему не вызывает Максименко в сборную России. | http://soccernews.ru
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