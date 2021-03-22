Кучаев пропустит молодёжный Евро-2021 из-за ошибки тренерского штаба ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев усугубил мышечную травму в матче 23-го тура РПЛ против "Зенита" (2:3).
По информации Metaratings, футболист ещё до игры жаловался на серьёзные болевые ощущения из-за проблем с икроножной мышцей.
Однако тренерский штаб армейцев всё равно решил использовать 23-летнего хавбека в важном матче. Тот отыграл полтора тайма на уколах и был заменён.
В итоге ситуация с повреждением Кучаева заметно ухудшилась, и теперь он вынужден пропустить молодёжный Евро-2021.
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