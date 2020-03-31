Кучаев рассказал о своём отношении к сравнению ЦСКА с пионеротрядом

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Кучаев рассказал о своём отношении к сравнению ЦСКА с пионеротрядом

Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев признался, что его уже раздражает сравнение текущего состава армейцев с пионеротрядом, то есть акцентирование внимания на их молодости.

"На вашем месте я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ. Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!" - сказал Кучаев.

ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Средний возраст нынешнего состава столичной команды - 23,8 года.

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