Кучаев: "В Лиге чемпионов для ЦСКА еще ничего не потеряно"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о задачах команды в этом сезоне.

"Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и о выходе из группы в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов для ЦСКА еще ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с "Базелем" с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы", - приводят слова Куваева российские СМИ.

Напомним, что в данный момент армейцы занимают третьи места в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

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