Кучаев: "В Лиге чемпионов для ЦСКА еще ничего не потеряно"

Теги цска москва

Кучаев: "В Лиге чемпионов для ЦСКА еще ничего не потеряно"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о задачах команды в этом сезоне.

"Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и о выходе из группы в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов для ЦСКА еще ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с "Базелем" с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы", - приводят слова Куваева российские СМИ.

Напомним, что в данный момент армейцы занимают третьи места в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Не пропустите: Дзагоев может сыграть с тульским "Арсеналом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Спартак Москва 14 21
6 Краснодар 14 21
7 Рубин 14 18
8 Уфа 14 18
9 Арсенал Тула 14 17
10 Ахмат 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов