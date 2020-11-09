Кучаев высказался о лидерстве ЦСКА
Хавбек ЦСКА Константин Кучаев высказался по поводу лидерства своей команды в РПЛ.
"У меня такого ощущения нет (что выступает в команде лидере чемпионата. Прим. Soccernews). Выходим на каждую игру, как и раньше, просто хотим выиграть матч. Нет чувства, что мы лидеры, первое место занимаем. Еще больше половины чемпионата играть. Сейчас никто об этом не думает", - цитирует игрока пресс-служба сборной России.
После 14 туров чемпионата России ЦСКА с 31 баллом лидирует в турнирной таблице.
В следующем туре команда сыграет с "Сочи". Встреча состоится 22 ноября.
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