Кучаев высказался о лидерстве ЦСКА

Хавбек ЦСКА Константин Кучаев высказался по поводу лидерства своей команды в РПЛ.

"У меня такого ощущения нет (что выступает в команде лидере чемпионата. Прим. Soccernews). Выходим на каждую игру, как и раньше, просто хотим выиграть матч. Нет чувства, что мы лидеры, первое место занимаем. Еще больше половины чемпионата играть. Сейчас никто об этом не думает", - цитирует игрока пресс-служба сборной России.

После 14 туров чемпионата России ЦСКА с 31 баллом лидирует в турнирной таблице.

В следующем туре команда сыграет с "Сочи". Встреча состоится 22 ноября.

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