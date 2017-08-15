Кучер договорился с "Кайсериспором"

Теги александр кучеркайсериспор

Кучер договорился с "Кайсериспором"Бывший защитник "Шахтера" Александр Кучер в ближайшие дни станет игроком клуба "Кайсериспор".

Как сообщает источник, 34-летний игрок подпишет годичный контракт с турецким клубом.

В последнее время Кучер тренировался "Олимпиком".

Читайте: Кучер ушел из "Шахтера" | http://soccernews.ru

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