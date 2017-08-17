Кучер стал игроком "Кайсериспора"

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Кучер стал игроком "Кайсериспора"

"Кайсериспор" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Шахтёра" Александра Кучера.

34-летний украинец, который являлся свободным агентом, заключил с турецким клубом контракт по схеме "1+1".

Напомним, что Кучер выступал за "Шахтёр" с 2006 по 2017 год.

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