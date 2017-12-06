Кучеров: "Будущее Промеса в "Ливерпуле" зависит от Коутиньо"



Бывший скаут "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров оценил шансы полузащитника "Спартака" Квинси Промеса перейти в "Ливерпуль".

"Вопрос будущего Промеса в "Ливерпуле" точно зависит Коутиньо. Когда клуб продает футболиста уровня Коутиньо за огромные деньги, он менее критично начинает смотреть на новичка – финансы дают право на ошибку. К примеру, дортмундская "Боруссия", продав Дембеле, сразу взяла Ярмоленко. А вот если клуб стеснен в средствах, с деньгами расстается сложнее и рассматривает кандидатов более пристально.

Оценка Промеса "Ливерпулем" уже сделана – первое. Второе – останется ли Коутиньо. И третье – кто является конкурентом Квинси, кто еще входит в шорт-лист клуба. У него есть один матч с "Ливерпулем", который можно превратить в свой сумасшедший козырь. Если он два забьет, а "Спартак" победит", - приводят слова Кучерова российские СМИ.

Напомним, что сумма отступных в контракте 25-летнего Промеса составляет 35 миллионов евро.

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