Кучук анонсировал усиление "Ростова" в январе

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук дал понять, что донской клуб будет вести активную трансферную политику в январе.

"В любом случае зимой укрепление будет. Я уже вижу те позиции, где нужно укрепление. Мы работаем в этом направлении. Понимаю, что это нужно делать здесь и сейчас, чтобы мы не застаивались, а всё время двигались вперёд" - сказал Кучук.

Отметим, что по итогам 14 туров "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков.

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