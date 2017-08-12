Кучук: "Атаки "Ростова" сложились сами по себе"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча шестого тура чемпионата России против "Уфы".

"Такой счёт редко предполагается до матча, но нам было очень непросто, потому что мы играли через двое суток. Приходилось чуть-чуть менять позиции игроков, менять состав, но ребята молодцы, не давали "Уфе" много сделать и не впускали в зоны обострения атак. Это и предопределило исход матча. Наши атаки сложились сами по себе. Нам немного больше повезло. Но так всегда - кому-то везёт, кому-то нет. "Уфа" - организованная команда, здесь всегда непросто играть" - сказал Кучук.

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