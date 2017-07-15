Кучук: "Благодарен своим футболистам за самоотверженность в матче с "Уралом"
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук поделился эмоциями после матча первого тура чемпионата России против "Урала".
"В первом тайме до потери Бухарова игра хорошо строилась, потом пришлось перестраиваться. Он был нашим основным ударным нападающим. Очень хорошо вышел Дядюн и заменил его. Потом надо было менять Зуева с прицелом на то, что надо было играть весь матч. Мы одной заменой усилили игру, пытались отжать соперника от своих ворот. Часто нам это удавалось. Обе команды хотели победить, обе заслужили эти очки. Благодарен своим футболистам за самоотверженность, за то, что смогли справиться с непредвиденными обстоятельствами и что они не теряли веру в себя" - сказал Кучук.
Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Ростов". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|1
|3
|2
|Уфа
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|1
|4
|Урал
|1
|1
|5
|Анжи
|1
|0
|6
|Ахмат
|0
|0
|7
|Амкар
|0
|0
|8
|Арсенал Тула
|0
|0
|9
|Динамо Москва
|0
|0
|10
|Краснодар
|0
|0
|11
|Локомотив Москва
|0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
|13
|СКА Хабаровск
|0
|0
|14
|Спартак Москва
|0
|0
|15
|Зенит Санкт-Петербург
|0
|0
|16
|Тосно
|1
|0