Кучук: "Благодарю руководство "Ростова" за оказанное доверие"

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Кучук: "Благодарю руководство "Ростова" за оказанное доверие"

Леонид Кучук прокомментировал своей уход с поста главного тренера "Ростова".

"Хочу поблагодарить Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и Президента ФК "Ростов" Арташеса Владимировича Арутюнянца за оказанное доверие и все то, что они делают для клуба. Также я говорю спасибо всем болельщикам команды за их любовь и преданность клубным цветам. Ростов-на-Дону – прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой. Желаю команде, тренерскому и административному штабу успехов в их дальнейших играх!", - приводит слова Кучука официальный сайт клуба.

Напомним, что после 19 туров "Ростов" занимает 10 место в РФПЛ.

Не пропустите: Кучук уволен из "Ростова". | http://soccernews.ru

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