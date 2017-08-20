Кучук: "Для обеих команд игра была тяжелая"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0).

"Непростой матч, как и все остальные. Вообще нельзя делить игры на простые и нет. Для обеих команд игра была тяжелая. Соперники имели обилие моментов. Все понимали, что кто первым забьет, тот и выиграет. Однако никому это не удалось. Что с Гацканом? Он получил травму, поэтому пришлось заменить", - приводит слова Кучука телеканал "Наш футбол".

После семи туров "Ростов" занимает третье место в Премьер-лиге.

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