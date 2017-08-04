Кучук: "Футбол был до ошибки - мы забили, нам повезло"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча четвёртого тура чемпионата России против "Анжи".

"Игра была сложная для обеих команд, потому что было очень жарко, и, скажем так, она немножко замедлялась из-за высокой травы. Поэтому футбол был такой тягучий. Думаю, футбол был до ошибки любого соперника - кто первым забивал, тот и выигрывал. Мы забили, нам повезло. Благодарен ребятам, что они держали структуру игры до самой последней минуты. В принципе чуть не получилось в концовке. Там два момента мы могли решать раньше. А так всем спасибо" - сказал Кучук.

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