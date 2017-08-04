Кучук: "Футбол был до ошибки - мы забили, нам повезло"
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча четвёртого тура чемпионата России против "Анжи".
"Игра была сложная для обеих команд, потому что было очень жарко, и, скажем так, она немножко замедлялась из-за высокой травы. Поэтому футбол был такой тягучий. Думаю, футбол был до ошибки любого соперника - кто первым забивал, тот и выигрывал. Мы забили, нам повезло. Благодарен ребятам, что они держали структуру игры до самой последней минуты. В принципе чуть не получилось в концовке. Там два момента мы могли решать раньше. А так всем спасибо" - сказал Кучук.
Не пропустите видеообзор матча "Анжи" - "Ростов". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Боруссия" и "Бавария" разыграют Суперкубок Германии
-
И снова в столицу: дебютант Премьер-лиги "СКА-Хабаровск" пройдет испытание московским "Локомотивом"
-
Дебют Леонида Слуцкого в Англии: "Халл Сити" едет в гости к "Астон Вилле"
-
Тяжелый старт чемпиона: "Монако" вырывает победу в игре с "Тулузой"
-
Неймар – герой нашего времени, предатель, важная фигура в большой игре
Лента новостей
-
Гомеш или Рафинья Алькантара могут стать частью сделки по трансферу Дибалы в "Барселону"
-
Хамшик высказался о значимости возможной победы "Наполи" в Серии А
-
"Реал" не боится конкуренции со стороны "Барселоны" в борьбе за Мбаппе
-
Президент ПСЖ: "После прихода Неймара стоимость клуба выросла до 1,5 миллиардов евро"
-
"Ювентус" ведёт переговоры с защитником "Атлетико"
-
Санчо хочет покинуть "Манчестер Сити"
-
Главный тренер "Монако" рассказал о травме Мбаппе
-
Титов: "Нойштедтер - не уровень "Спартака"
-
"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта
-
"Сток Сити" включился в борьбу за Лемина
-
"Зенит" готов заплатить 18 миллионов евро за аргентинского форварда
-
"Торино" арендовал защитника "Лиона"
-
"Милан" заплатит за Калинича 20 миллионов евро
-
Бабаев: "Официальных предложений по Головину мы не получали"
-
Карпин не считает, что его работа со "Спартаком" была неудовлетворительной
-
СКА подписал сербского нападающего
-
Опубликован чек за трансфер Неймара в ПСЖ
-
Мартинес в скором времени перейдет в "Барселону"
-
Дембеле: "Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести "Барселона"
-
Ярмоленко зовут в "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|3
|9
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|3
|Ахмат
|3
|9
|4
|Ростов
|4
|7
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Краснодар
|3
|6
|7
|Уфа
|3
|5
|8
|Спартак Москва
|3
|5
|9
|Урал
|3
|5
|10
|Рубин
|3
|3
|11
|Арсенал Тула
|3
|3
|12
|Анжи
|4
|3
|13
|Динамо Москва
|3
|1
|14
|Амкар
|3
|0
|15
|Тосно
|3
|0
|16
|СКА Хабаровск
|3
|0