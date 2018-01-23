Кучук: "Мануэл Фернандеш потянул бы итальянский чемпионат"

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Кучук: "Мануэл Фернандеш потянул бы итальянский чемпионат"Известный белорусский тренер Леонид Кучук прокомментировал слухи, которые приписывают интерес миланского "Интера" к полузащитнику московского "Локомотива" Мануэлу Фернандешу.

"Я считаю, Фернандеш потянул бы итальянский чемпионат. Он как будто сейчас переживает вторую молодость, с его пониманием игры он все сможет", - цитирует 58-летнего специалиста Чемпионат.

В нынешнем сезоне Фернандеш забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за "Локомотив".

Напомним, "Рубин" назвал "Локомотиву" цену на Жемалетдинова. | soccernews.ru

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