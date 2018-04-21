Кучук может получить работу в Украине

Главным тренером украинского клуба "Александрия" может быть назначен известный наставник Леонид Кучук, который ранее работал с "Ростовом", "Локомотивом" и "Кубанью".

В команде начали поиски нового тренера из-за провального выступления александрийского клуба в текущем сезоне.

58-летний Кучук работал с "Ростовом" до декабря прошлого года.

Читайте: Кучук: "Мануэл Фернандеш потянул бы итальянский чемпионат" | http://soccernews.ru