Кучук может получить работу в Украине

Теги леонид кучукалександрия

Кучук может получить работу в УкраинеГлавным тренером украинского клуба "Александрия" может быть назначен известный наставник Леонид Кучук, который ранее работал с "Ростовом", "Локомотивом" и "Кубанью".

В команде начали поиски нового тренера из-за провального выступления александрийского клуба в текущем сезоне.

58-летний Кучук работал с "Ростовом" до декабря прошлого года.

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