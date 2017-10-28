Кучук: "Мы вытащили матч со "Спартаком"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук высказался после матча 15-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Доволен результатом. "Спартак" - очень хорошая и быстрая команда, хорошо играющая в пас. Они могут доставить очень много хлопот любому сопернику. Я благодарю команду за этот матч. Нам было очень тяжело, но я благодарен футболистам за проявленное мужество и самоотверженность. Мы вытащили этот матч" - сказал Кучук.

Не пропустите видеообзор матча "Ростов" – "Спартак". | http://soccernews.ru