Кучук: "Перерыв в чемпионате поможет "Ростову"

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Кучук: "Перерыв в чемпионате поможет "Ростову"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук высказался после матча 12-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Перерыв в чемпионате поможет нам. После старта чемпионата все подумали, что будет легко, но легко в футболе не бывает. Нам надо собраться, осмыслить происходящее и двигаться дальше. Каждая игра - новое испытание для нас" - цитирует Кучука официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "СКА-Хабаровск" – "Ростов". | http://soccernews.ru

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