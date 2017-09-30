Кучук: "Перерыв в чемпионате поможет "Ростову"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук высказался после матча 12-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Перерыв в чемпионате поможет нам. После старта чемпионата все подумали, что будет легко, но легко в футболе не бывает. Нам надо собраться, осмыслить происходящее и двигаться дальше. Каждая игра - новое испытание для нас" - цитирует Кучука официальный сайт клуба.

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