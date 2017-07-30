Кучук: "Победа над "Амкаром" - стратегическая"

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Кучук: "Победа над "Амкаром" - стратегическая"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против "Амкара".

"Я бы не сказал, что это наш лучший матч. Но это была стратегическая игра и стратегическая победа. Мы не должны были проиграть сегодня. Соперник был очень тяжёлый, на поле были одни единоборства, подборы и отборы. В концовке удалось дожать их. Всё, что планировали, сделали. Настраивались серьёзно на матч, но так должно быть в каждой игре в Премьер-лиге. Благодарен всей команде" - сказал Кучук.

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