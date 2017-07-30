Кучук: "Победа над "Амкаром" - стратегическая"
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против "Амкара".
"Я бы не сказал, что это наш лучший матч. Но это была стратегическая игра и стратегическая победа. Мы не должны были проиграть сегодня. Соперник был очень тяжёлый, на поле были одни единоборства, подборы и отборы. В концовке удалось дожать их. Всё, что планировали, сделали. Настраивались серьёзно на матч, но так должно быть в каждой игре в Премьер-лиге. Благодарен всей команде" - сказал Кучук.
Не пропустите видеообзор матча "Амкар" - "Ростов". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|3
|9
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|3
|Ахмат
|3
|9
|4
|ЦСКА Москва
|3
|6
|5
|Краснодар
|2
|6
|6
|Уфа
|3
|5
|7
|Урал
|3
|5
|8
|Ростов
|3
|4
|9
|Рубин
|3
|3
|10
|Арсенал Тула
|3
|3
|11
|Анжи
|3
|3
|12
|Спартак Москва
|2
|2
|13
|Динамо Москва
|3
|1
|14
|Амкар
|3
|0
|15
|Тосно
|3
|0
|16
|СКА Хабаровск
|3
|0