Кучук прокомментировал поражение от "Ахмата"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча 16-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Что сегодня не получилось у "Ростова"? Мы проиграли, вот что не получилось. Было много борьбы, было много прессинга. Сразу же в первой атаке во втором тайме пропустили. У нас было много потерь" - сказал Кучук.

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