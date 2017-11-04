Кучук прокомментировал поражение от "Ахмата"

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Кучук прокомментировал поражение от "Ахмата"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча 16-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Что сегодня не получилось у "Ростова"? Мы проиграли, вот что не получилось. Было много борьбы, было много прессинга. Сразу же в первой атаке во втором тайме пропустили. У нас было много потерь" - сказал Кучук.

Не пропустите видеообзор матча "Ахмат" - "Ростов". | http://soccernews.ru

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