Кучук прокомментировал поражение от московского "Динамо"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук высказался после матча 19-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Во втором тайме получалось атаковать чуть лучше, чем в первом. Но, чтобы игра в атаке удавалась, надо цепляться за мячи. Если этого не делать, то тяжело показывать хороший футбол. Мячи доходили, но мы не цеплялись, поэтому нет смысла говорить об атаке. Изменения во втором тайме помогли создать нам несколько моментов. Был момент с убойной позиции, но не удалось реализовать" - сказал Кучук.

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