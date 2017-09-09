Кучук: "Результат матча "Ростов" - "Арсенал" закономерен"



Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал ничейный результат с тульским "Арсеналом" (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

"Скажу так, мы взяли одно очко - и это уже хороший результат. Могло быть и не одного. С 30-й минуты игра была нервно-паралитическая. Сами себе создавали очень много моментов. Результат закономерен. Два пропущенных гола? Это вопросы не только к защитникам, ко всей команде и к тренеру", - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол".

После этого матча "Ростов" поднялся на 4 место в Премьер-лиге.

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