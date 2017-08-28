Кучук: "Ростов" играл на результат и добился его"
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал ничью с "Зенитом" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России.
"Командой я доволен. Мы играли на результат и добились его на этом прекрасном стадионе. Наши командные взаимодействия были на высоком уровне, особенно в обороне. В атаке не всегда получалось разворачивать игру на фланги, но в целом мы сыграли неплохо.
Мы исходили из общей структуры "Зенита", из того, как они строят атаки передачами в свободные зоны. Быстрые перепасовки "Зенита" были очень заметны на разминке. Что касается плотного графика, у "Зенита" большая скамейка, каждый их футболист способен усилить игру по ходу матча.
Нужно ли было удалять Полоза за фол на Юсупове? Не хочу комментировать судейство. Если бы Юсупов на пару секунд раньше отдал передачу, мы бы получили выход один на один. А так решение судьи уже не имеет значения", – приводят слова Кучука российские СМИ.
Стоит отметить, что несмотря на ничью "Ростов" сохранил третье место в Премьер-лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5