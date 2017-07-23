Кучук: "Ростов" превзошел "Ахмат", но мы невнимательно сыграли на одном стандарте"

Теги ростовлеонид кучукахмат

Кучук: "Ростов" превзошел "Ахмат", но мы невнимательно сыграли на одном стандарте"
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал поражение своей команды от "Ахмата" (0:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

"В принципе, у нас всё получалось. Мы владели преимуществом весь матч. В одном стандартном моменте недосмотрели, и это решило исход матча. Мы проморгали и не накрыли игрока на добивании, он бил даже не второй, а третий раз.

Хочу поблагодарить ребят. Они провели очень хороший матч, очень хорошо перестраивались и накрывали соперника. Превзошли соперника в отборе, единоборствах, владении мячом, количестве атак. Ничего страшного, будем двигаться дальше. С нашей стороны игра была очень хорошего уровня, нужно просто её закреплять", - сказал Кучук в эфире телеканала "Наш футбол".

После двух туров "Ростов" имеет в своем активе всего одно очко и делит 10-11 места в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Ростов" проиграл "Ахмату". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Спартак Москва 2 2
10 Динамо Москва 2 1
11 Ростов 2 1
12 Рубин 2 0
13 Арсенал Тула 1 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 1 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов