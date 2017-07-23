Кучук: "Ростов" превзошел "Ахмат", но мы невнимательно сыграли на одном стандарте"



Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал поражение своей команды от "Ахмата" (0:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

"В принципе, у нас всё получалось. Мы владели преимуществом весь матч. В одном стандартном моменте недосмотрели, и это решило исход матча. Мы проморгали и не накрыли игрока на добивании, он бил даже не второй, а третий раз.

Хочу поблагодарить ребят. Они провели очень хороший матч, очень хорошо перестраивались и накрывали соперника. Превзошли соперника в отборе, единоборствах, владении мячом, количестве атак. Ничего страшного, будем двигаться дальше. С нашей стороны игра была очень хорошего уровня, нужно просто её закреплять", - сказал Кучук в эфире телеканала "Наш футбол".

После двух туров "Ростов" имеет в своем активе всего одно очко и делит 10-11 места в Премьер-лиге.

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