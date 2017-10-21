Кучук: "Тосно" был сильнее в борьбе, в единоборствах и в игре на втором этаже"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Ничейный результат для нас положительный. Нам противостоял "Тосно", который сильнее нас в борьбе, в единоборствах и в игре на втором этаже. Пусть команда давно не выигрывала, но мы довольны результатом. Мы идём своим путём, и я благодарен команде, что она не упала духом и после перерыва играла на победу. Всё придёт, всему своё время" - сказал Кучук.

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" – "Ростов". | http://soccernews.ru