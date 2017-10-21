Кучук: "Тосно" был сильнее в борьбе, в единоборствах и в игре на втором этаже"

Теги леонид кучукростовтосно

Кучук: "Тосно" был сильнее в борьбе, в единоборствах и в игре на втором этаже"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подвёл итоги матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Ничейный результат для нас положительный. Нам противостоял "Тосно", который сильнее нас в борьбе, в единоборствах и в игре на втором этаже. Пусть команда давно не выигрывала, но мы довольны результатом. Мы идём своим путём, и я благодарен команде, что она не упала духом и после перерыва играла на победу. Всё придёт, всему своё время" - сказал Кучук

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" – "Ростов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 14 21
6 Урал 13 19
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 13 17
10 Арсенал Тула 13 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов