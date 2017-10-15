Кучук: "Тяжело воспринимать происходящее, кода соперник реализует свой единственный шанс"

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Кучук: "Тяжело воспринимать происходящее, кода соперник реализует свой единственный шанс"
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал поражение своей команды от "Рубина" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Тяжело воспринимать происходящее, кода соперник реализует свой единственный шанс. В начале чемпионата некоторые моменты мы удерживали, а вот сейчас проблемы проявляются. У нас на 90% новая команда, и иногда это сказывается. Что касается пропущенного мяча, мы знали этот угловой соперника, разбирали его, но два рикошета и мяч в воротах. Уровень нашей игры достаточно приличный, но ещё надо уметь добиваться результата. Команда новая, ребята притираются, и всё это сказывается. Команда формируется, работает со своими слабыми и сильными сторонами. Конечно, нужно уметь бороться за результат. 

Любой перерыв плохо сказывается. Иногда у нас оставалась 12 футболистов. Плюс травма Юсупова, дисквалификация Гацкана, пришлось всё перестраивать. Старились подтянуть команду, ибо у нас были сложности по некоторым игрокам в части физической готовности. Даже ограниченным составом попытались решить эти проблемы. Но пока результата нет - то рикошет, то сумасшедший удар. Однозначного объяснения неудачам нет - уровень игры серьёзный, но нужен ещё результат. Оптимизм в том, что команда старается цепляться, бороться, но, увы, исход бывает как сегодня", - приводит слова Кучука официальный сайт "Ростова".

После этого матча "Ростов" опустился на 10 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Рубин" на выезде оказался сильнее "Ростова". | http://soccernews.ru

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