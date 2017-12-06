Кучук уволен из "Ростова"

Главный тренер "Ростова"​ Леонид Кучук отправлен в отставку.

Об этом сообщает российская пресса, со ссылкой на источник, близкий к руководству клуба.

Отмечается, что наставник и боссы клуба договорились о досрочном расторжении контракта.

58-летний специалист работал с командой с июля. "Ростов" идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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