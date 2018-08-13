Кучук: "Все клубы РПЛ будут играть с "Локомотивом" так, как играл "Оренбург"

Бывший главный тренер "Локомотива" Леонид Кучук считает, что "Оренбург" заслуженно победил "железнодорожников" в третьем туре РПЛ (1:0).

Наставник считает, что против чемпиона все будут играть с особым настроем.

" Была сложная игра для обеих команд — в первую очередь из-за жары и синтетического поля. В этих условиях, на мой взгляд, "Оренбург" был поострее. "Железнодорожники" много атаковали позиционно, но наткнулись на очень плотную игру соперника между линиями и в ширину, и в глубину. Очевидно, что сейчас большинство команд лиги, если не все, будут так играть против "Локомотива" после его чемпионства. С этим связано то, что пока команде не удается забить голы. Приходится вскрывать эти массированные построения соперников. Для этого, в частности, нужны стандарты. В Оренбурге один такой стандарт прошел у "Локо", но судья зафиксировал офсайд и не засчитал гол. Но команде надо адаптироваться к подобной манере игры соперников, чтобы бороться за чемпионство", - сказал он. | soccernews.ru