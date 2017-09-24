Кучук: "Всегда обидно проигрывать, особенно в концовке"

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Кучук: "Всегда обидно проигрывать, особенно в концовке"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук дал комментарии после матча 11-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"В первом тайме мы несколько суетились в передней линии - не туда давали, не было слаженности, хотя много работаем в этом направлении. Так бывает, такой был этот матч. Всегда обидно проигрывать, особенно в концовке, неважно какому сопернику, в таком динамичном остром матче. Надо найти силы двигаться дальше" - сказал Кучук.

Не пропустите видеообзор матча "Ростов" – "Локомотив". | http://soccernews.ru

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