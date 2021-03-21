Куда тебе, старый пердун: жена Карпина ярко потроллила мужа

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, потроллила мужа в Instagram.

Карпин поделился видео с женой, подписав ролик: "Когда жена должна была за ночь "уговорить" мужа на прямой эфир в ее инстаграме".

"Ну что, друзья, похоже, я вчера не очень хорошо справилась. Не шмогла", - сказала Дарья.

"Может, девчоночку какую-то позвать тебе в помощь?"- ответил Карпин.

"Да куда тебе?! Пердун старый, а все туда же", - сказала Карпина.

Валерий и Дарья женаты с 2017 года. У них двое общих дочерей - Дарья и Александра. Также у Карпина есть еще три дочери от предыдущих отношений - Мария, Валерия и Вероника.

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